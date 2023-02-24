Астана, 24 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. С предложением к российской компании «Газпром» рассмотреть возможность строительства ещё одного транзитного газопровода из России в Китай, с помощью которого может также быть осуществлена газификация восточной части Казахстана, обратилась казахская газовая компания Qazaq Gaz. Об этом 24 февраля рассказал зампред правления компании из Казахстана Арман Касенов в ходе заседании общественного совета фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (акционер Qazaq Gaz).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«По вопросу газификации востока (Казахстана. — Прим. ред.): Газпрому мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай. — Прим. ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены», — сказал он.

Также Касенов уточнил, что в настоящее время это предложение было зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана и хозяйствующими субъектами, и оно рассматривается российской компанией.

Кроме того, зампред правления казахской компании отметил, что такой проект будет аналогом проекта успешно действующего азиатского газопровода, обеспечивающего транзит и газификацию внутреннего рынка, а Казахстан, по его словам, получит стабильный источник газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.