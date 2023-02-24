Пенза, 24 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В Пензе около 2 тыс. жителей остались без отопления из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По сообщению ПАО «Т плюс», 24 февраля проведено отключение теплоснабжения в Пензе. Без отопления остались дома, расположенные на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева.

«Под отключение попадает 28 многоквартирных домов с населением 1,8 тыс. человек», — уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, ориентировочное время окончания работ — 02:00 25 февраля.