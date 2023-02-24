Сеул, 24 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи окажут Украине гуманитарную и экономическую помощь в общей сложности на $130 млн. Об этом сообщил МИД Кореи 24 февраля. В дипломатическом ведомстве уточнили, что речь идет о поддержке в виде гуманитарной помощи, услуг по восстановлению энергосистемы, разминированию территории, строительству, а также в предоставления финансовой помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Обязуемся выделить дополнительную помощь в размере $130 млн украинскому народу, таким образом планируется продолжать оказывать максимально возможную помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Кореи уточнили неизменность своей позиции по Украине — отстаивание её территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, в течение прошедшего года Южная Корея неоднократно заявляла о предоставлении Киеву гуманитарной и финансовой помощи. В апреле 2022 года ряд СМИ заявили о намерении властей Южной Кореи направить в помощь Украине нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн.