Киев, 24 февраля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Если бы Украину попросили, она бы за три дня могла решить «вопрос Приднестровья», заявил 24 февраля экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, выступление которого было обнародовано на сайте YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Он заявил, что Молдавии виднее, кого просить о помощи, и что лишь «по решению молдавских властей мы можем помочь».

«У нас есть возможность, — заявил Арестович. — За трое суток это можно решить».

Украинский политик выразил мнение, что, поскольку власти Молдавии обвиняют Москву в действиях против Киева, якобы это значит, что у Украины уже есть «повод для ввода войск» в Приднестровье. Но очевидно, что просьбы такой со стороны Кишинёва не поступало.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ информирует об активности ВСУ рядом с украинско-приднестровской границей. Вероятна попытка Киева к вторжению в Приднестровье.