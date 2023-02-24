Симферополь, 24 февраля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций перестала выполнять свою прямую функцию по поддержанию мира. Теперь она используется «как рупор США в продвижении его варварских имперских амбиций». Такое мнение, комментируя новую антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Lev Radin/Global Look Press Заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Он назвал принятый западными странами документ очередным фарсом.

«Очередная антироссийская клоунада, которая не имеет ничего общего с реальностью. Документ пронизан сплошной русофобской истерикой и отсутствием желания понять население исторически русских земель Украины, которые многие годы тяготели к воссоединению с Россией», ― указал в беседе с РИА Новости парламентарий.

Гемпель добавил, что в ГА ООН продолжают подливать масла в огонь, по сути, призывая «Россию вывести войска со своих новых субъектов и оставить местное население на растерзание украинским нацистам».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, инициированную Киевом. За принятие документа проголосовала 141 страна, семь высказались против, 32 страны, в том числе Китай, воздержались. В резолюции изложены принципы, лежащие «в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

Так, в документе содержится призыв к России прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, при этом в тексте ничего не сказано о необходимости прекращения обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.