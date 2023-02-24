Пномпень, 24 февраля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Органы здравоохранения Камбоджи подтвердили первый с 2014 года случай смерти человека от птичьего гриппа, сообщает CNN Indonesia.

NARENDRA SHRESTHA/ЕРА/ТАСС Птичий грипп

От птичьего гриппа погибла 11-летняя девочка. Её доставили в больницу столицы — Пномпеня. Уточняется, что с 16 февраля девочка испытывала лихорадку, кашель, боль в горле. Через несколько дней она скончалась.

Специалисты взяли образцы тканей мертвых птиц в районе проживания погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министерство сельского хозяйства Кубы зафиксировало на территории Гаваны вспышку птичьего гриппа.