Очередь грузовиков на въезд в ЕС из Белоруссии выросла в десять раз
Очередь грузовиков на въезд в ЕС после закрытия Польшей пункта «Бобровники» выросла в десять раз
Минск, 24 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. После закрытия Польшей пограничного пункта пропуска «Бобровники» очередь грузовиков на въезд в Европейский союз выросла в десять раз. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.
«После закрытия «Бобровников» скопление фур перед «Кукурыками» (последний оставшийся пункт пропуска для большегрузного транспорта — прим. ред.) увеличилось в десять раз», — говорится в сообщении.
Уточняется, что закрытие Польшей пункта пропуска «Бобровники» в Берестовице и ограничение движения грузовиков в польском пункте пропуска «Кукурыки» в Козловичах привели к перераспределению потоков транспорта, а также способствовали ухудшению обстановки на других направлениях.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что польский пункт пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией приостановил свою деятельность.