Минск, 24 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. После закрытия Польшей пограничного пункта пропуска «Бобровники» очередь грузовиков на въезд в Европейский союз выросла в десять раз. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ПП «Бобровники —Берестовица»

«После закрытия «Бобровников» скопление фур перед «Кукурыками» (последний оставшийся пункт пропуска для большегрузного транспорта — прим. ред.) увеличилось в десять раз», — говорится в сообщении.

Уточняется, что закрытие Польшей пункта пропуска «Бобровники» в Берестовице и ограничение движения грузовиков в польском пункте пропуска «Кукурыки» в Козловичах привели к перераспределению потоков транспорта, а также способствовали ухудшению обстановки на других направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что польский пункт пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией приостановил свою деятельность.