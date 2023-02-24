Вашингтон, 24 февраля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. НАТО продолжит наращивать всестороннюю помощь Украине и будет это делать столько, сколько потребуется. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы и дальше наращиваем политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она защищается от вторжения России», — говорится в заявлении.

Также в НАТО отметили, что Североатлантический альянс будет продолжать всестороннюю поддержку Украины до тех пор, пока это будет необходимо, и по-прежнему готов защищать «каждый дюйм территории союзников».