Красноярск, 24 февраля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», следовавшего из Сочи в Красноярск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Teemu Pesonen Салон Boeing 737-800

«Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков», — сообщили в экстренных службах.

По данным источника, на высоте 11 тысяч метров произошел скачок давления, внезапно отказала система регулирования давления в пассажирском салоне. Экипажу самолета пришлось выпустить кислородные маски и запросить экстренное снижение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 24 февраля пассажирский самолет совершил аварийную посадку. На борту лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «Россия» находились 167 пассажиров и восемь членов экипажа.