Киев, 24 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Международная партнёрская поддержка Киева недостаточна не сегодняшний день, её нужно удвоить, говорится в опубликованном 24 февраля заявлении украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Призываем наших международных партнёров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине», — заявляет Кулеба.

Он напомнил о «движении» Киева в НАТО и ЕС — «к полноправному членству». Международных «партнёров» он призвал консолидироваться вокруг так называемой формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, ключевым пунктом «формулы мира» является поставка летального оружия Киеву с Запада.