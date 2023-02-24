Берлин, 24 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В четвёртом квартале 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) Германии сократился на 0,4%. Об этом 24 февраля сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Отмечается, что этот показатель оказался на 0,2% больше, чем это прогнозировалось. В то же время указывается, что в годовом выражении, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, немецкий ВВП увеличился на 0,3%.

«Сильный рост цен и энергетический кризис продолжили оказывать давление на экономику Германии в конце года», — говорится в отчёте и уточняется, что это особенно было заметно по частым расходам потребителей.

При этом эксперты ведущих экономических аналитических центров Германии считают, что по итогам 2023 года ВВП ФРГ снизится на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля глава Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан рассказал, что расходы Германии на поддержку Украины в конфликте с Россией к концу 2023 года могут превысить 160 миллиардов долларов, или 4% ВВП.