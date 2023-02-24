Киев, 24 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В контролируемых Киевом Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 24 февраля из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в указанных областях была объявлена в период с 11:27 до 11:29 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР.

Отметим, в Минобороны РФ пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.