Москва, 24 февраля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. К границе Польши, видимо, придётся отодвигать силы, которые сегодня с территории Украины угрожают России, заявил 24 февраля зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев

Заявляя, что недопустим новый «майдан» на Украине и любое возрождение неонацизма, Медведев резюмирует:

«Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши».

Он подчеркнул, что неонацизм должен быть уничтожен окончательно, «дотла». Тогда не придётся снова ловить остатки бандеровских банд «по малороссийским лесам».

Напомним, в годовщину СВО Медведев разместил в своём телеграм-канале большой пост, посвящённый важности спецоперации и уничтожения нацизма на Украине.