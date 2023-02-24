В Германии раскритиковали Бербок за её новые заявления о России
Пользователи Twitter из ФРГ раскритиковали Бербок за её заявления о «желании» России продолжать СВО
Берлин, 24 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что конфликта на территории Украины якобы желает только Россия, а страны Запада «выступают» за мир, подверглись критике со стороны пользователей соцсети Twitter.
Большая часть читателей посчитали, что делающая такие заявления Бербок сама является сторонницей конфликта на Украине, своими заявлениями перекладывая ответственность за него с больной головы на здоровую.
Один из пользователей прямо обвинил главу МИД ФРГ в том, что она желает продолжения войны, а несколько других предложили немецким властям доказать такого рода заявления прекращением поставок Киеву оружия.
«Пожалуйста, обратите внимание на события, связанные с расширением НАТО на восток и переворотом на Украине в 2014 году», — отметил ещё один читатель.
«Вы каждый раз выставляете себя всё более и более нелепой. Никто не воспринимает вас всерьёз», — поддержал его другой пользователь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, время для мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине ещё не наступило.