Берлин, 24 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что конфликта на территории Украины якобы желает только Россия, а страны Запада «выступают» за мир, подверглись критике со стороны пользователей соцсети Twitter.

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Большая часть читателей посчитали, что делающая такие заявления Бербок сама является сторонницей конфликта на Украине, своими заявлениями перекладывая ответственность за него с больной головы на здоровую.

Один из пользователей прямо обвинил главу МИД ФРГ в том, что она желает продолжения войны, а несколько других предложили немецким властям доказать такого рода заявления прекращением поставок Киеву оружия.

«Пожалуйста, обратите внимание на события, связанные с расширением НАТО на восток и переворотом на Украине в 2014 году», — отметил ещё один читатель.

«Вы каждый раз выставляете себя всё более и более нелепой. Никто не воспринимает вас всерьёз», — поддержал его другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, время для мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине ещё не наступило.