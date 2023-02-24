Варшава, 24 февраля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Варшава может заблокировать принятие Западом десятого пакета санкций в отношении Москвы из-за недостаточной их силы. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили эфире радиостанции RMF.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

«Польша готова заблокировать десятый пакет европейских санкций в годовщину начала войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом премьер Польши Матеуш Моравецкий планирует добиться от Запада усиления санкционных мер против России.

По данным радиостанции, Польша обвиняет Германию и Италию в слабости вводимых ими санкций, так как они по большому счёту никак не влияют на успешность проведения Россией специальной военной операции.

Ранее в министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что новые антироссийские санкции коснулись 92 физических и юридических лиц.