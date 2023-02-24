В Испании призвали ЕС начать работу по урегулированию конфликта на Украине
Донецк, 24 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телерадиокомпании Radio y Televisión Española 24 февраля заявил, что Европейский союз должен способствовать урегулированию конфликта на Украине путем мирных переговоров.
Zuma/TASS/Global Look Press
Премьер-министр Испании Педро Санчес
«ЕС должен быть за столом переговоров, но руководить этим процессом должна Украина», — сказал испанец, добавив, что Европейский союз должен способствовать прекращению военных действий.
Также Педро Санчес призвал Китай проявить инициативу и взять на себя обязательство в процессе мирного диалога.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Китая представило план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.