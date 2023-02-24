Красноярск, 24 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Красноярске пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона, сообщает 24 февраля Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Илья Наймушин/РИА Новости Самолёт Boeing 737-800

Согласно полученной информации, пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия. На борту самолета находились 167 пассажиров и восемь членов экипажа.

«Посадка воздушного судна осуществлена благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту аварийной посадки проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Белгородской области произошло падение самолёта Минобороны РФ. Пилот катапультировался, но спастись ему не удалось.