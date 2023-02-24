Пекин, 24 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В последнее время в прессе публикуется множество фейковых сообщений о поставках китайских беспилотников для ВС России. Об этом 24 февраля на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

ALEX PLAVEVSKI/ЕРА/ТАСС Китайский беспилотник

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«Мы не слышали об этом. Однако я знаю, что в последнее время появилось много ложной информации о Китае по данному поводу», ― подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Китай «занимает осторожную и ответственную позицию по вопросам, касающимся экспорта вооружений» и не оказывает военной поддержки участникам вооружённых конфликтов.

Вэньбинь также указал на необходимость «остерегаться мотивов», на основании которых распространяются слухи о поставках Пекином дронов для российской армии.

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Ранее издание Der Spiegel сообщило, что российские представители ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology. Якобы речь идёт о закупке Россией 100 ударных беспилотников ZT-180 к апрелю текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предостерёг Пекин от поставок оружия в Россию, завив, что тогда «Европейский союз будет вынужден ввести санкции против Китая».