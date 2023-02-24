Варшава, 24 февраля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В настоящее время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет с визитом Киев. Об этом 24 февраля рассказал генсек правящей польской партии «Право и Справедливость» Кшиштоф Соболевский.

Fot. Tedi/Newspix. Pl/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«По моей информации, премьер-министр едет в Киев и, возможно, примет там участие в заседании, сегодня состоится торжественное заседание Верховной рады», — приводит его слова РИА Новости.

Также генсек партии «Право и Справедливость» уточнил, что Моравецкий в Киеве намерен выразить Киеву поддержку Варшавы и рассказать о договоренностях, которые были достигнуты в ходе визита президента США Джо Байдена в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине могут быть путём к миру.