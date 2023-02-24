Медведев заявил, что неонацизм надо уничтожить дотла
Москва, 24 февраля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Неонацизм должен быть уничтожен дотла, заявил 24 февраля, в годовщину начала СВО, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Медведев подчёркивает, что все цели спецоперации должны быть достигнуты, ведь если этого не сделать, ситуация на Украине когда-нибудь повторится снова. Необходимо отодвинуть границы угроз России «как можно дальше, даже если это будут границы Польши».
Он отмечает, что в Киеве у власти находятся неонацисты, а они не захотят признать своего поражения. Поэтому «в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики» опять начнут провоцировать мировой конфликт.
Напомним, год назад, 24 февраля 2022 года, ВС РФ начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.