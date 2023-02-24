Москва, 24 февраля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Неонацизм должен быть уничтожен дотла, заявил 24 февраля, в годовщину начала СВО, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев подчёркивает, что все цели спецоперации должны быть достигнуты, ведь если этого не сделать, ситуация на Украине когда-нибудь повторится снова. Необходимо отодвинуть границы угроз России «как можно дальше, даже если это будут границы Польши».

Дмитрий Медведев «Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие».

Он отмечает, что в Киеве у власти находятся неонацисты, а они не захотят признать своего поражения. Поэтому «в какой-то момент припёртые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики» опять начнут провоцировать мировой конфликт.

Напомним, год назад, 24 февраля 2022 года, ВС РФ начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.