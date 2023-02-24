Неизвестные разобрали железнодорожное полотно рядом с Байконуром
Байконур, Казахстан, 24 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Железнодорожное полотно рядом с космодромом Байконур разобрали неизвестные. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.
Инцидент произошел 20 февраля. Около 11 часов дня при осмотре железнодорожного полотна на станции Томская, что находится в 19 километрах от космодрома Байконур, были замечены неисправности рельсовой конструкции.
«Информация поступила от дежурного Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Он сообщил, что неизвестные разобрали рельсы и украли противоугонные пружины железнодорожного полотна. Эти пружины препятствуют гулянию рельсов по шпалам. В этот момент по данному ж/д пути не следовало никаких составов. Пострадавших нет», — сообщил собеседник.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы шин и обуви, которые приобщили к материалам дела. Для какой цели было разобрано ж/д полотно, пока неясно.
Также источник сообщает, что происшествие не привело к нарушению или остановке деятельности стартовых позиций космодрома.