Байконур, Казахстан, 24 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Железнодорожное полотно рядом с космодромом Байконур разобрали неизвестные. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошел 20 февраля. Около 11 часов дня при осмотре железнодорожного полотна на станции Томская, что находится в 19 километрах от космодрома Байконур, были замечены неисправности рельсовой конструкции.

«Информация поступила от дежурного Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Он сообщил, что неизвестные разобрали рельсы и украли противоугонные пружины железнодорожного полотна. Эти пружины препятствуют гулянию рельсов по шпалам. В этот момент по данному ж/д пути не следовало никаких составов. Пострадавших нет», — сообщил собеседник.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы шин и обуви, которые приобщили к материалам дела. Для какой цели было разобрано ж/д полотно, пока неясно.

Также источник сообщает, что происшествие не привело к нарушению или остановке деятельности стартовых позиций космодрома.