Мелитополь, 24 февраля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости 24 февраля сообщил, что солдаты ВСУ в ускоренном порядке возводят укрепрайоны на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области», — сказал член главного совета администрации региона.

Также Рогов отметил, что на линии соприкосновения в Запорожской области продолжаются регулярные артиллерийские дуэли, обе стороны предпринимают попытки разведки боем, но это не приводит к каким-то заметным результатам.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины концентрируют войска в Днепропетровском районе для возможного нападения на подконтрольную России территорию Запорожской области.