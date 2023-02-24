В КНР заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Пекин, 24 февраля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Пекин готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 24 февраля на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
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Дипломат подчеркнул, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом на основании китайского документа о политическом урегулировании украинского кризиса, чтобы играть конструктивную роль.
Как было ранее отмечено в плане Китая по Украине, «необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие урегулированию кризиса мирным путём». Также подчёркивалось, что «диалог и переговоры ― единственное жизнеспособное решение украинского кризиса».
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля министерство иностранных дел Китая представило план из 12 пунктов, выполнение которых приведёт к урегулированию конфликта на Украине.
Так, ключевым звеном этого плана является прекращение боевых действий и возобновление переговоров. Власти КНР настаивают на том, что именно диалог между сторонами является ключом к выходу из кризиса, а роль международного сообщества ― в содействии проведению такого диалога.