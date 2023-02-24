Воронеж, 24 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Из гостиницы на Московском проспекте в Воронеже, в одной из комнат которой произошло возгорание, сотрудниками пожарной службы было эвакуировано 212 человек. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Воронеж, Московский проспект, дом 179.

«В результате пожара комната три на шесть метров повреждена огнем по всей площади. Сотрудниками [пожарной охраны] эвакуировано 212 человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате возгорания никто не пострадал, и уточняется, что в работах по его ликвидации участвовали 40 человек. Пожар локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар произошел в жилом доме в селе Новомонастырское в Кизлярском районе Дагестана, в результате него погиб 12-летний ребёнок-инвалид.