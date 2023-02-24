Москва, 24 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Историк требует миллион рублей за то, что коллега заставляла его писать за неё электронные уроки, присвоила его интеллектуальную собственность, но в итоге всё равно бросила. Об этом ИА REGNUM рассказал источник в полиции. Мужчина написал заявление в полицию, а также жалобу в Департамент образования и науки Москвы с просьбой лишить его возлюбленную права вести уроки.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

36-летний Денис Х. пришёл с заявлением в полицию 15 февраля. Мужчина рассказал, что он работает учителем истории в одной из московских школ и долгое время был жертвой манипуляций со стороны своей коллеги. По его словам, это началось ещё в марте 2021 года, когда к нему стала проявлять интерес 36-летняя Виктория Ф., которая также преподавала историю. Всё началось с безобидного общения, учителя ежедневно часами говорили по телефону. Всё чаще Виктория просила Дениса помочь ей с созданием уроков для Московской электронной школы. Спустя какое-то время девушка призналась ему в любви, а её просьбы стали более настойчивыми.

По словам источника, Денис увлёкся женщиной, поверил в признания и сдался под натиском просьб. За несколько месяцев преподаватель сделал девять электронных уроков для платформы цифрового образования, которые женщина выдала за свои. Мужчина не возражал, он воспринимал это как вклад в отношения. Тем более дело шло к помолвке. Летом 2021 года пара отправилась в отпуск в Турцию, где Денис сделал Виктории предложение и подарил золотое кольцо. По возвращении будущие супруги стали жить вместе. А Виктория даже зарегистрировала жениха в своей квартире. В какой-то момент женщина, которая очень ждала свадьбы, охладела. Причиной, по словам Дениса, стало то, что он перестал делать для неё уроки. Виктория даже угрожала мужчине расставанием и переходила на оскорбления, отметил источник.

«По словам 36-летнего заявителя, вследствие угроз, обмана и оскорблений 36-летней коллеги, у него произошел инсульт. Но она путем психологического давления продолжала требовать оказания услуг по созданию электронных уроков. Потерпевший утверждает, что бывшая девушка угрожала бросить его, если он не выздоровеет, и оказывала на него психологическое давление», — рассказал собеседник агентства.

В итоге пара рассталась. Женщина не хотела возвращаться к жениху и заблокировала его во всех соцсетях. Тогда Денис обратился в Департамент образования и науки Москвы, чтобы «разоблачить коллегу». Но девушка прошла служебную проверку Рособрнадзора и убедила специалистов, что уроки написала она сама. После этого мужчина написал заявление в полицию. Он считает, что женщина нанесла ему ущерб, присвоив его интеллектуальную собственность.

«По словам заявителя, он создал шесть уроков для библиотеки Московской электронной школы с потенциальной грантовой стоимостью в 600 тыс. рублей. Он также утверждает, что 36-летняя коллега обманным путём заставила его создать три темы, за которые также предусмотрено возможное грантовое вознаграждение за каждый в размере от 300 тыс. рублей и выше», — говорит собеседник агентства.

Теперь мужчина хочет взыскать с Виктории 1 млн рублей.