Москва, 24 февраля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в АРЕ (Арабская Республика Египет) Георгий Борисенко заявил о наращивании российской стороной объема поставок зерна в Египет.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Несмотря на препоны, которые продолжает создавать Запад, придумывая новые санкции, Россия добросовестно исполняет все контракты на отправку зерна в Африку и на Ближний Восток», — приводит ТАСС слова Борисенко 24 февраля.

Также посол России отметил, что запрет на присутствие европейских судов в российских портах остается в силе, так как в результате санкций Запада частично нарушились бесперебойные поставки российского зерна в страны Африки.