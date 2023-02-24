Тель-Авив, Израиль, 24 февраля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Актёров, которые выступили с критикой спецоперации и сбежали из России, могут заменить деятели культуры, которые не предавали свою Родину и искусство. Об этом в новом стихотворении написал российский актёр Дмитрий Назаров, ранее уволенный из МХТ им. Чехова также из-за того, что неоднократно выступал против СВО по денацификации на Украине.

Гавриил Григоров/ТАСС Дмитрий Назаров

По его мнению, такого «изменника Родины», как сам Назаров, может заменить актёр Иван Охлобыстин, а Лию Ахеджакову, которую лишили ролей в «Современнике», где она прослужила почти полвека, ― Владимир Машков, Алексея Серебрякова — Дмитрий Дюжев, а Чулпан Хаматову, обосновавшуюся в Латвии, — даже неважно, кем менять.

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«Убрав предателей, бездарных дураков.

Назарова заменит Охлобыстин,

А Ахеджакову — талантливый Машков.

Васильеву заменит пусть Драпеко,

Серебрякова — Дюжев, ну а что он?

Он может заменить и Филиппенко.

Чулпан Хаматову — неважно даже кто…» — написал в соцсетях Назаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2023 года после разговора с худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским Дмитрия Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра, а затем сняли с роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где он должен был сыграть Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова.

После этого Назаров написал песню, в которой «излил свою боль» о жизни предателя. В настоящее время артист находится в Израиле с гастролями.