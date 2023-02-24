Минск, 24 февраля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Несмотря на временные искусственно навязанные Белоруссии и Эстонии противоречия, они не смогут разрушить хороших отношений жителей этих двух стран. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко по поводу Дня независимости прибалтийской республики, который отмечается в 105-й раз.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сегодня, к сожалению, мы являемся свидетелями неоправданной агрессивной риторики официального Таллина, абсолютно не характерной дружелюбному эстонскому народу», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Также Лукашенко уточнил, что в «разные исторические эпохи» Эстония являлась самобытной, успешной и привлекательной для бизнеса, творчества и туризма страной. При этом он добавил, что жители Белоруссии и Эстонии одинаково стремятся развивать свои страны и не создавать этим трудности для своих соседей.

«Убеждён, что временные искусственно навязанные нам противоречия не смогут разрушить традиционно хорошие белорусско-эстонские человеческие связи», — уточнил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Эстонии по-настоящему независимого развития, мира и благополучия и пригласил их приезжать в гостеприимную Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что польские власти в ближайшее время вышлют из республики белорусского военного атташе.