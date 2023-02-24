Сеул, 24 февраля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Американский авианосец Nimitz («Нимиц») может принять участие в военных учениях у берегов Кореи, сообщает 24 февраля Yonhap.

Mc3 Daniel Providakes/Us Navy/Global Look Press Американский авианосец Nimitz

По этому вопросу идёт обсуждение между Вашингтоном и Сеулом. Вероятно, Nimitz примет участие в Freedom Shield — учениях, запланированных на середину грядущего месяца.

Агентство подчёркивает, что эти действия США и Южной Кореи направлены на укрепление «сдерживания Пхеньяна и его ракетных провокаций».

Напомним, Северная Корея провела запуск стратегических крылатых ракет в рамках учений по проверке боеготовности своих ядерных сил. В сторону Японского миря было выпущено четыре ракеты.