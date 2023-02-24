Берлин, 24 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Год военной помощи Украине обошелся Германии в €14 млрд. Об этом 24 февраля сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в специальном послании.

Florian Gaertner/Global Look Press Олаф Шольц

«Мы оказываем финансовую и гуманитарную поддержку, а также поддержку оружием», — говорится в тексте послания, опубликованного в пятницу.

Также Шольц отметил, что Германия предпринимает всё возможное, чтобы не допустить эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом НАТО.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ в интервью немецкому изданию Bild опроверг слухи о возможном возвращении регулярных призывов в армию Германии.