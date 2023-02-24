Кызыл, 24 февраля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В Тыве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли пять человек, сообщил в телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.

Телеграм-канал Главы Республики Тыва ДТП в Туве

«В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на территории Улуг-Хемского района. Автомобиль УАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Рено-Логан». Предположительно, виновником произошедшего стал пьяный водитель.

По факту аварии организована поверка.