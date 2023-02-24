Москва, 24 февраля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. С февраля 2022 года интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооружённых формирований Украины уменьшилась почти в пять раз. Об этом 24 февраля в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Александр Река/ТАСС Луганск

«Статистика по каждому дню становилась всё больше, и в пике она достигала где-то полутора тысяч прилётов за сутки», ― отметил он.

Мирошник пояснил, что сейчас по ДНР, по официальным данным, при жесточайших обстрелах фиксируется «где-то 250–300–350 прилётов».

Бывший дипломат также добавил, что на территории ЛНР за неделю до начала спецоперации обстрелам со стороны ВСУ подверглись 46 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), за прошедшие сутки, 23 февраля, со стороны ВСУ было совершено 22 обстрела территории Донецкой Народной Республики.

Огонь вёлся из РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч», артиллерии калибра 122 мм, 152 мм и 155 мм. Всего по населённым пунктам было выпущено 136 снарядов. В результате обстрелов погибли шесть человек.