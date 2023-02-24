Минск, 24 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Одно из ракетных подразделений Вооруженных сил Белоруссии проведет комплекс мероприятий по отработке готовности техники к ее боевому применению. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС ВС Белоруссии

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что в рамках мероприятий личный состав подразделения проведет подготовку техники к использованию в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что Польша укрепляет дороги, ведущие из России и Белоруссии, противотанковыми ежами.