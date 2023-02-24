Пекин, 24 февраля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине могут быть путём к миру. Такое мнение высказал 24 февраля президент Польши Анджей Дуда в интервью радиостанции RMF.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Это всегда может быть путём к миру», — сказал Дуда.

Президент Польши назвал также «разумной» позицию украинской власти по этому поводу, отметив, что нельзя игнорировать такого крупного партнера, как Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Китая опубликовал документ с предложениями по политическому урегулированию кризиса на Украине, состоящий из 12 пунктов, включая призыв к прекращению огня, обмен военнопленными, а также прекращение введения санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отреагировал на план Китая по мирному урегулированию.