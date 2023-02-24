Берлин, 24 февраля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что в ФРГ следует вернуть регулярные призывы в армию. Об этом он заявил 24 февраля в интервью газете Bild.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Олаф Шольц

Читайте также: В Германии призвали восстановить воинскую повинность из-за радикалов

Он напомнил, что всеобщая воинская повинность была отменена 12 лет назад.

«Бундесвер был переформатирован под профессиональную армию. В этой связи нет смысла в возвращении воинской повинности», ― подчеркнул федеральный канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, всеобщая воинская повинность в ФРГ существовала на протяжении 55 лет и была отменена 1 июля 2011 года, так как германское руководство не видело в ней необходимости.

С этого момента бундесвер испытывает острую нехватку кадров. Так, в 2017 году было 23 тыс. новобранцев, а в 2018-м — 20 тыс.

Ранее по теме: Ангела Меркель против возвращения всеобщей воинской повинности

При этом уже неоднократно звучали призывы вернуть всеобщую воинскую повинность в Германии. Так, спецпредставитель парламента ФРГ по вооруженным силам Ева Хёгль назвала упразднение воинской обязанности в стране большой ошибкой. По её словам, восстановление ранее отмененной воинской повинности в Германии позволило бы справиться с угрозой правого экстремизма в немецкой армии.