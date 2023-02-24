Берлин, 24 февраля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, время для мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине ещё не наступило. Он заявил об этом 24 февраля в интервью телеканалу ZDF.

Peter Kneffel/Global Look Press Олаф Шольц

«Нельзя не стремиться к изменению ситуации. Но сначала должен наступить момент, который открывает перспективу мира», — сказал он.

Также немецкий канцлер указал, что это является причиной его разговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых он пытается убедить российского лидера в том, что ситуация на Украине якобы выглядит «не так, как он это видит».

Кроме того, Шольц уточнил, что в данный момент, по его словам, Москва готова только к одной форме переговоров, подразумевающей безоговорочную капитуляцию Киева.

При этом он призвал надеяться, что наступит время, когда появятся возможности для «честных» переговоров, результаты которых будут «приемлемыми и правильными» для украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что для Германии не существует никаких «красных линий» в конфликте на Украине.