Донецк, 24 февраля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. За последние сутки в результате артобстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины погибли шесть человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Донецк. Обломки снаряда ВСУ

«За минувшие сутки, с 00:00 23 февраля до 00:00 24 февраля, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 24 февраля обстреляли Александровку в ДНР из артустановок, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.