Шесть человек в ДНР погибли в результате артобстрелов со стороны ВСУ
Донецк, 24 февраля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. За последние сутки в результате артобстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины погибли шесть человек. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Николай Тришин/ТАСС
Донецк. Обломки снаряда ВСУ
«За минувшие сутки, с 00:00 23 февраля до 00:00 24 февраля, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 24 февраля обстреляли Александровку в ДНР из артустановок, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.