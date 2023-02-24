Берлин, 24 февраля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. О неприятном сюрпризе для украинских властей пишет Daily Mail. К годовщине начала спецоперации в Берлине организуют акцию протеста.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Сюрприз заключается в том, что Киев может остаться без военной помощи. В германском парламенте инициировали петицию «Манифест за мир», под которой подписались уже полмиллиона человек.

В этом манифесте депутат бундестага Сара Вагенкнехт и журналист Алиса Шварцерс призывают отказать Киеву в оружии и подтолкнуть его к мирным переговорам.

Отмечается также, что в Германии растёт число недовольных поставками оружия Киеву со стороны Берлина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце второй декады февраля порядка десяти тысяч жителей Мюнхена в связи с ежегодной международной конференцией по безопасности провели митинг, требуя начать мирные переговоры по Украине.