Симферополь, 24 февраля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что территории региона стали бы одной из целей артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ, если бы российская сторона не начала специальную военную операцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Глава Республики Крым Сергей Аксенов

«Для нас очевидно, что если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований», — говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале 24 февраля.

По словам Аксенова, отодвижение границ от территорий Республики Крым положительно сказалось на экономическом развитии региона и благополучии населения.