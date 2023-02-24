Южно-Сахалинск, 24 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В настоящее время показатели смертности от болезней сердца в России являются одними из самых низких в истории. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Медицина, доступная каждому» в Южно-Сахалинске.

Александр Кондратюк/РИА Новости Кардиомонитор

«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности — имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал он.

Также глава Минздрава уточнил, что в ходе реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями ведётся интеграция новых подходов оказания медпомощи, а сама такая помощь, включая хирургическую, становится всё ближе к пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России разрыв детской смертности между селом и городом стал минимальным.