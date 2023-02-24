Бангалор, Индия, 24 февраля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Медленные реформы подорвали доверие к международным фининститутам, заявил 24 февраля индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече министров финансов и глав центробанков G20. Вернуть его — непростая задача.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Нарендра Моди «Доверие к международным финансовым институтам подорвано отчасти потому, что они медленно реформировались».

Глава правительства Индии призвал «хранителей ведущих экономик и валютных систем мира» приложить усилия, чтобы возвратить мировой экономике рост, уверенность и стабильность.

Он напомнил, что многим странам пока ещё не удалось справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Тормозит развитие и осложнившаяся обстановка в мире в целом. Он призвал сообща «работать над укреплением многосторонних банков развития для решения глобальных проблем».

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Напомним, в Индии в конце января заявили, что надеются на приезд российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года.