Севастополь, 24 февраля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Властями Севастополя была проведена проверка состояние бомбоубежищ города, в ходе которой выяснилось, что около 15 укрытий возможно использовать. Об этом 24 февраля рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Алексей Филиппов/РИА Новости Вентиль на одной из дверей бомбоубежища

«Есть порядка 15 хороших объектов, они в основном расположены в центре города и были закреплены за разными ведомствами, в том числе и городскими», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Развозжаев уточнил, что это бомбоубежища большой вместимости, которые в случае необходимости можно использовать для эвакуации находящихся на улицах во время потенциальной атаки людей.

При этом губернатор Севастополя отметил, что не считает инспекцию укрытий чрезвычайной мерой, однако надеется, что они не будут использоваться.

«Но мелкие американские чиновники постоянно поднимают тему передачи Киеву ракет большой дальности, которые теоретически будут достигать Севастополя, несмотря на эшелонированную защиту ПВО. К этому моменту мы должны понимать всю систему наших укрытий», — пояснил он.

Кроме того, Развозжаев добавил, что в основном бомбоубежища находятся в многоквартирных домах и их состояние неидеально, так как ими 30 лет никто не занимался, а в период при украинских властях большую часть подвалов сделали коммерческими объектами и вывели из коммунальной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал, что на сегодняшний день энергетические объекты в Севастополе, в том числе Балаклавская ТЭС, в достаточной мере защищены, а при возникновении чрезвычайных ситуаций будут задействованы резервные схемы энергоснабжения.