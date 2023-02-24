Кызыл, 24 февраля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В результате столкновения двух автомобилей в Тыве в ночь на 24 февраля погибли пять человек. Об этом написал глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель», — указал он в своём сообщении, уточнив, что это будет необходимо доказать с помощью экспертиз и следствия.

Также пресс-служба прокуратуры Тывы уточнила, что произошло столкновение автомобилей УАЗ и Renault Logan, когда водитель первого выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошла авария.

Кроме того, отмечается, что по этому факту организована проверка и возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе под Новосибирском погибли два человека.