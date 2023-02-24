Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В связи с годовщиной начала Россией спецоперации на Украине Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. Её одобрило 141 государство. Китай воздержался, предложенные Белоруссией поправки не приняли.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Семь стран выступили против этого документа: помимо России, очередное антироссийское решение не поддержали Белоруссия, Сирия, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея.

Воздержались 32 государства, включая Китай.

Добавим, что резолюция была инициирована Киевом. Предложенные Белоруссией поправки участники ГА ООН отклонили. Минск предлагал исключить из резолюции возложение на Россию ответственности за начало конфликта на Украине и включить пункт о переговорах.

Также белорусская сторона предложила отменить призыв к России вывести военных «с Украины», отменить осуждение лидеров стран — участников Минска-2, «не добившихся урегулирования» ситуации на Украине.

Стоит отметить, что в резолюции не предлагается ни переговоров, ни перемирия, Россия объявляется виновной в вооружённом конфликте на Украине.