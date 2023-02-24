Севастополь, 24 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. На сегодняшний день энергетические объекты в Севастополе, в том числе Балаклавская ТЭС, в достаточной мере защищены, а при возникновении чрезвычайных ситуаций будут задействованы резервные схемы энергоснабжения. Об этом 24 февраля рассказал севастопольской губернатор Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС Балаклавская ТЭС

«Системы резервирования всегда продумываются на случай ЧС, непредвиденных ситуаций. Рабочая схема по резервированию тех или иных источников, безусловно, есть — это, конечно, документы все для служебного пользования», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом губернатор Севастополя отметил, что он точно знает, как будут действовать власти города в той или иной ситуации, и в случае прекращения работы Балаклавской ТЭС в городе не будет прекращена подача электроэнергии, так как имеются энергетический мост с материком и перетоки с воссоединившимися с Россией территориями.

Также Развозжаев указал, что после попыток атак беспилотников ВСУ на Балаклавскую ТЭС для защиты энергетических объектов были приняты дополнительные меры.

«После этого инцидента были соответствующие поручения, меры по усилению защиты этого объекта Министерством обороны предприняты. На сегодня мы не фиксируем новых попыток серьёзных даже, потому что очевидно, что враг не пройдёт», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в результате взлома в эфир радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» «прорвались» угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.