Луганск, 24 февраля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В результате регулярных обстрелов Луганской Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции погибли 192 мирных жителя. Об этом 24 февраля сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Александр Река/ТАСС ЛНР. Алчевск. Представитель СЦКК ЛНР обследует фрагменты разорвавшегося боеприпаса от РСЗО Himars

«За год с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1378 обстрелов территории республики… В результате обстрелов 192 человека погибли и 465 получили ранения», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины при обстреле территорий Луганской Народной Республики использовали артиллерийские установки «Точка-У», M142 HIMARS, «Ольха», БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч».

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 24 февраля обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.