Новосибирск, 24 февраля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе под Новосибирском погибли два человека. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Госавтоинспекция Новосибирской области Авария в Новосибирской области

Отмечается, что ДТП с участием легкового автомобиля Subaru Forester и грузовика «Ман» произошло в 08:50 (04:50 мск) на 40-м километре автомобильной дороги К-12р Новосибирск — Колывань — Томск, когда водитель легковушки выехала на полосу встречного движения, не справившись с управлением своего транспортного средства.

«В результате ДТП на месте погибла водитель автомобиля Subaru и пассажир, мужчина 1975 года рождения. Также пострадал пассажир Subaru, мужчина 2003 года рождения. Водитель автомобиля «Ман» также получил травмы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Самарской области в результате столкновения трёх транспортных средств, включая маршрутный автобус, погибли пять человек.