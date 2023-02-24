Южно-Сахалинск, 24 февраля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России разрыв детской смертности между селом и городом стал минимальным. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Медицина, доступная каждому» в Южно-Сахалинске.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Мы видим сегодня по младенческому населению минимальный за всё время разрыв между городским и сельским населением по показателю младенческой смертности», — сказал он.

Также глава Минздрава указал, что это является хорошим трендом и результатом, однако подчеркнул, что идеальный результат пока не достигнут и к нему нужно стремиться, меняя систему здравоохранения в лучшую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что возглавляемое им ведомство будет сотрудничать с фондом по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.