Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не видит поводов для изменения в готовности ядерных сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил», — заявил Салливан в эфире телеканала CNN 24 февраля.

Также политик добавил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой для избежания возможных просчетов в ядерном вопросе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отреагирует на приостановку Россией своего участия в ДСНВ.