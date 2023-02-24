В США заявили, что не будут вносить изменений в свой ядерный арсенал
Вашингтон, 24 февраля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не видит поводов для изменения в готовности ядерных сил России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ракетная шахта
«На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил», — заявил Салливан в эфире телеканала CNN 24 февраля.
Также политик добавил, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой для избежания возможных просчетов в ядерном вопросе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс отреагирует на приостановку Россией своего участия в ДСНВ.