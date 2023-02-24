Донецк, 24 февраля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины в ночь на 24 февраля обстреляли Александровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны ВСУ был зафиксирован в 01:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли три работника скорой помощи.